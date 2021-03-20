بدء اختبارات الفترة الثانية للرخص المهنية للمعلمين

تبدأ اليوم (السبت) جلسات الفترة الثانية من اختبارات الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية “الاختبار التربوي العام”، وذلك بمختلف مناطق المملكة.
وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الاختبارات ستستمر حتى الجمعة المقبل 26 مارس، مبينة أن المعلم الذي يحصل على الرخصة المهنية، يكون مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة، وهي تعد أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.
وأبانت أن المعايير والمسارات المهنية، بالإضافة إلى الاختبار التربوي العام، تشمل العديد من التخصصات العلمية لكافة المراحل التعليمية.
وكانت الهيئة قد عقدت الفترة الأولى من الاختبارات في يناير الماضي، تضمنت الاختبارات التخصصية التي شملت 40 تخصصاً تدريسياً.
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