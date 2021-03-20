الجيش اليمني يدمر آليات قتالية لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا شرق تعز

الخليج – واس: دمرت ضربات مدفعية للجيش اليمني آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق مدينة تعز المركز الإداري للمحافظة التي تحمل ذات الاسم في جنوب غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن مدفعية الجيش تمكنت مساء يوم الجمعة من إحراق عربة تابعة للمليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في تلة السلال شرقي المدينة.
وأضاف أن قوات الجيش رصدت تحركات لعناصر المليشيات في الجبهة الشرقية واستهدفت عربة تحمل رشاشا من عيار 23، وعلى متنه عناصر حوثية، وأسفر هذا الاستهداف عن تدمير العربة ومصرع العناصر الحوثية الذين كانوا على متنها.
وأشار المصدر العسكري إلى أن مواجهات عنيفة شهدتها الجبهة الشرقية للمدينة منذ ساعات الفجر الاولى عقب هجوم شنته مليشيا وتم التصدي له من قبل الجيش اليمني.
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