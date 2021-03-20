الجيش اليمني يدمر آليات لميليشيا الحوثي شرق تعز

أعلن الجيش اليمني تدميره لآليات تابعة للمسلحين الحوثيين شرقي مدينة تعز، المركز الإداري للمحافظة التي تحمل ذات الاسم، في جنوب غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن مدفعية الجيش تمكنت، مساء الجمعة، من إحراق عربة تابعة للميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في تلة السلال شرقي المدينة.
وأضاف أن قوات الجيش رصدت تحركات لعناصر الميليشيا في الجبهة الشرقية واستهدفت عربة تحمل رشاشا من عيار 23، وعلى متنه عناصر حوثية، وأسفر هذا الاستهداف عن تدمير العربة ومصرع العناصر الحوثية الذين كانوا على متنها.
وأشار إلى أن مواجهات عنيفة شهدتها الجبهة الشرقية للمدينة منذ ساعات الفجر الأولى عقب هجوم شنته ميليشيا وتم التصدي له من قبل الجيش اليمني.
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