البرهان يشيد بدور قوات الدعم السريع في حفظ أمن السودان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان التزام القوات المسلحة بتوفير الأمن والطمأنينة لكل السودانيين، اليوم السبت.

وأكد البرهان، في كلمة له أمام قيادة قوات الدعم السريع في أم درمان، اليوم، على دور قوات الدعم السريعفي حفظ الأمن داخل البلاد.

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع جزء مهم من الجيش السوداني.

ونوه رئيس مجلس السيادة، إلى أن السودان يهدف إلى إتمام الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة.

وكان قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو، قد صرح يوم أمس الجمعة، بأن اتفاقية جوبا للسلام ما زالت مفتوحة.

وأكد دقلو، خلال زيارته لقبائل نهر النيل بقرية طيبة الخواض، على ضرورة ترسيخ السلام لتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها النخب السياسية منذ الاستقلال.