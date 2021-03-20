الجبير: الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المملكة مصدرها إيران

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن كل الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في السعودية مصنوعة أو موردة من قبل إيران.
وقال الجبير في مقابلة مع موقع “عرب نيوز” إن واشنطن تريد إحياء الاتفاق النووي مع طهران بشروط أقوى ولمدة غير محددة، موضحًا أن الرياض تطالب بهذه الشروط منذ اتفاق 2015، لضمان ألا تتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم إلى أجل غير مسمى، كما تطالب الرياض بأن تكون هناك آلية تفتيش أوسع وأعمق كلما دعت الحاجة.
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