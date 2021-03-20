القبض على مواطنين ومقيم إثر اعتدائهم وسلبهم باكستانية في الرياض

الخليج – واس: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بشرطة المنطقة من مقيمة باكستانية الجنسية، عن تعرضها للاعتداء والسلب، وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحادثة، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، والقبض على مواطن آخر ومقيم من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر.

وبين أن إجراءات الاستدلال الأولية تشير إلى تورطهم في الترصد للمرأة أثناء خروجها من المنزل ومساعدة الجاني في الهرب من الموقع باستخدام مركبتهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.