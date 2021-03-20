إدانة دولية واسعة للاعتداء الإرهابي على مصفاة تكرير النفط بالرياض

الخليج – واس: أدان المجتمع الدولي هجوم، الجمعة، على مصفاة لتكرير النفط في الرياض.

أسفر الهجوم، الذي وقع في الساعة 6:05 صباحًا بالتوقيت المحلي، عن اندلاع حريق تمت السيطرة عليه. وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الهجوم لم يسفر عن إصابات ولم تتأثر إمدادات النفط والمنتجات البترولية بالهجوم.

ندد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف بهجوم الطائرة المسيرة.

وأكد الحجرف أن دول مجلس التعاون الخليجي تقف إلى جانب المملكة وتدعم كافة الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها السعودية لحماية قدراتها وإنجازاتها الوطنية.

وأكد أن مجلس التعاون يدعم جهود المملكة لوقف مثل هذه الأعمال التخريبية والإرهابية ، ومواجهة كل الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

كما أدانت جامعة الدول العربية الهجوم وشددت على ضرورة قيام المجتمع الدولي بممارسة ضغوط أكبر على الحوثيين ومن يقفون وراءهم لوقف هذه الهجمات.

وأضافت أن مثل هذه الهجمات تهدف إلى تفاقم الوضع وعرقلة أي محاولة جادة للتوصل إلى حل سلمي.

وندد سفير فرنسا لدى السعودية لودوفيك بوي بالهجوم وجدد رفض باريس المطلق لأي عمل من شأنه زعزعة استقرار أمن المنطقة.

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية “استهداف جماعة الحوثي الإرهابية” مصفاة نفط في الرياض بطائرات مسيرة.

ودانت الوزارة “استمرار هذه الأعمال الإرهابية الجبانة المتكررة”.

وأدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية “الهجوم الجبان” وقالت إن استمرار مثل هذه الهجمات الإرهابية من قبل مليشيات الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي وتجاهلها لكافة القوانين الدولية.

وأضافت الوزارة أن أمن الإمارات والسعودية لا يتجزآن وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لأمنها واستقرارها.

ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لإطلاقها طائرات مسيرة باتجاه مصفاة النفط في الرياض و”استهداف أمن الطاقة والمنشآت المدنية في المملكة في انتهاك مستمر للقانون الإنساني الدولي”.

وأكدت الوزارة تضامن البحرين مع السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها، مؤكدة ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إدانة الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تقوم بها مليشيات الحوثي والتي تهدد الأمن الإقليمي. قالت.

وندد البرلمان العربي بالهجوم وقال إنه يمثل امتدادا للأعمال الإرهابية التي تنفذها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وطالب مجلس النواب دول ومنظمات العالم بالوقوف ضد الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأمن وإمدادات الطاقة.

وأكد تضامنه الكامل مع المملكة وكل الخطوات التي تتخذها ضد أي اعتداء أو تهديد لأمنها واستقرارها.

وأدانت الولايات المتحدة الضربة الجوية، ووصفتها بأنها محاولة “لتعطيل إمدادات الطاقة العالمية”.

وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر للصحفيين “ندين محاولات الحوثيين لتعطيل إمدادات الطاقة العالمية من خلال استهداف البنية التحتية السعودية”. “يظهر هذا السلوك عدم الاهتمام المطلق بسلامة السكان المدنيين سواء العاملين أو الذين يعيشون بالقرب من المواقع”.

ونددت الكويت بالهجوم وأعربت عن تضامنها مع المملكة ودعمها للخطوات التي تتخذها السعودية لضمان سلامتها وسيادتها.

ونددت الحكومة اليمنية “بأشد العبارات” بالهجوم الذي وصفته بأنه “امتداد لجرائم الحوثيين في مأرب والحديدة وتعز” وهو تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد لمثل هذه الجرائم الإرهابية.

وأدانت مصر الهجوم وقالت إنه “تهديد مباشر للمملكة العربية السعودية وإمدادات الطاقة”.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: “لقد تحدثنا بحزم ضد هجمات الطائرات بدون طيار التي تستهدف البنية التحتية المدنية وتستهدف المدنيين وسنواصل إدانتها”.

كما أدان سفير جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة “بشدة” الهجوم.