التحالف يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون على جنوب السعودية

أعلن التحالف العربي، اليوم السبت، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط، في السعودية. وأشار إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين. كما شدد على أنه يتخذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.

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