مستجدات كورونا.. تسجيل 6 وفيات و382 إصابة جديدة وشفاء 175 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، تسجيل 382 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 384653 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6602 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 271 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 374135 حالة، لافتة إلى أن هناك 3916 حالة نشطة حالياً، من بينها 587 حالة حرجة.