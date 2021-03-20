قطر تعلن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور لكافة العمال

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور لكافة العمال اعتبارا من اليوم السبت.
وقالت وزارة التنمية والعمل عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "تنفيذا للقانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحدّ الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، أعلنت الوزارة عن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور لكافة العمال، اعتبارا من اليوم السبت الموافق 20 مارس 2021".
ووفقا للحكومة القطرية وبموجب القانون الجديد، تلتزم الشركات بالحد الأدنى للأجور وقدره 1000 ريال قطري (275 دولارا) شهريا عند إبرام العقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
ويتوجب أيضا على صاحب العمل تخصيص بدل في حال عدم توفير السكن الملائم والغذاء للعامل أو المستخدم، ويكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال، مع ضرورة الالتزام في تعديل عقود العمل.
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