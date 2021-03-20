الإمارات تدشن مبادرة تعزيز الشراكات الاستراتيجية التنموية مع دول القارة الأفريقية

دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مبادرة تعزيز الشراكات الاستراتيجية التنموية مع دول القارة الأفريقية. وعقدت حكومة دولة الإمارات، اجتماعات رفيعة المستوى عن بعد، بمشاركة وزراء ومسؤولين من دولة الإمارات و9 دول أفريقية، هي رواندا، وإثيوبيا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وسيراليون، وكينيا، وبوتسوانا، وغانا، وأنغولا.

وشهدت الاجتماعات إطلاق برنامج للتبادل المعرفي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التابعة للاتحاد الأفريقي، بهدف مشاركة نموذج الإمارات التنموي وتجربتها الرائدة في التحديث الحكومي للاستفادة منها في تطوير القطاعات الأكثر حيوية، ومواكبة المتغيرات العالمية واكتشاف فرص جديدة لتنمية المجتمعات في القارة الأفريقية.

وركز الاجتماع الذي عقد على مدى يومين على 6 محاور رئيسية هي: الاستعداد للمستقبل، والتحول الاقتصادي، والأمن الغذائي، والخدمات الحكومية، والاستراتيجية والابتكار الحكومي، والتميز الحكومي والقدرات الحكومية.

وتبادل المجتمعون الرؤى والتصورات والأفكار لدعم مسيرة التنمية في القارة الأفريقية وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتناولوا سبل تعزيز الشراكة التنموية بين الإمارات والقارة الأفريقية ومشاركة الخبرات والتجارب الناجحة، بالاستفادة من نماذج العمل الحكومي الإماراتي ومنهجية المسرعات الحكومية والتميز والابتكار الحكومي لترسيخ هذه المفاهيم وتعزيزها في منظومة عمل الحكومات الأفريقية بما يسهم في توفير فرص جديدة ويدعم مسيرة التنمية وصناعة مستقبل أفضل.

وبحث الاجتماع الوزاري سبل تعزيز الشراكات الإماراتية-الأفريقية، والأولويات المستقبلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والأجندة الأفريقية 2063، بالاستفادة من الخبرات وقصص النجاح الإماراتية، ومنهجية المسرعات الحكومية التي طوّرتها حكومة دولة الإمارات وأثمرت في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات.

وذكرت وكالة انباء الإمارات، ان الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة للشؤون الخارجية، أكد حرص الإمارات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول القارة الأفريقية، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بترسيخ الشراكات الهادفة التي تشكّل امتداداً للعلاقات التاريخية، في الجوانب الثقافية والتجارية والاجتماعية بين الجانبين، مشيرا إلى أن علاقات دولة الإمارات الاستراتيجية مع أفريقيا تعكس رؤيتها ببناء شراكة تقوم على المساواة والأخوة والاحترام المتبادل.

يذكر أن حكومة دولة الإمارات تتمتع بعلاقات تعاون وشراكة وثيقة مع الاتحاد الأفريقي، وتتشارك مع العديد من دوله أفضل نماذج العمل التي طورتها، والتجارب التي ابتكرتها في إطار جهودها لتعزيز الجاهزية الحكومية لمتطلبات المستقبل في مختلف القطاعات الحيوية