​الهلال الأحمر: وفاة مقيم إثر انكفاء «شيول» في الباحة

أكد المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني وقوع حادث انقلاب ظهر اليوم السبت نتج عنه حالة وفاة .

حيث أوضح الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 11:59 قبل ظهر اليوم السبت يفيد بوقوع حادث انقلاب معدة ثقيلة من نوع شيول باتجاه قرية الربيان بجوار مدرسة البنين بعد مستشفى الملك فهد. وفقا لـ”الرياض”

وأردف الزهراني “تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقيادة الميدانية للموقع وبمشاركة فرق من الدفاع المدني وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع أتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليهم نسال لهم الرحمة والمغفرة”.