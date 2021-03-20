أكد المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني وقوع حادث انقلاب ظهر اليوم السبت نتج عنه حالة وفاة .
حيث أوضح الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 11:59 قبل ظهر اليوم السبت يفيد بوقوع حادث انقلاب معدة ثقيلة من نوع شيول باتجاه قرية الربيان بجوار مدرسة البنين بعد مستشفى الملك فهد. وفقا لـ”الرياض”
وأردف الزهراني “تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقيادة الميدانية للموقع وبمشاركة فرق من الدفاع المدني وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع أتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليهم نسال لهم الرحمة والمغفرة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهلال الأحمر: وفاة مقيم إثر انكفاء «شيول» في الباحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.