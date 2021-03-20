دبي تسمح لـ 6 منشآت صحية خاصة بتقديم لقاح كورونا مجانا 

وافقت هيئة الصحة، في إمارة دبي على السماح بتوفير خدمات التلقيح ضد وباء كورونا المستجد، مجانا، في 6 أنواع من المنشآت الصحية الخاصة.

وأوضحت الهيئة أن هذه المنشآت هي: مراكز جراحة اليوم الواحد، والعيادات الخارجية، ومقدمو الرعاية الصحية المنزلية أو المستقلون، وهي خدمة مرخصة بموجب منشآت صحية أخرى، والعيادات المدرسية المرخصة، ووحدات الرعاية الصحية المتنقلة.

وشددت الهيئة على أهمية إعطاء اللقاحات للمرضى مجانا، والامتناع عن تحصيل أي فواتير من الحاصلين على اللقاح بأي تكلفة، بحسب صحيفة "البيان"، اليوم السبت.

واشترطت الهيئة في تعميم موجه للمنشآت الصحية الخاصة تطبيق التدابير الوقائية من كورونا في المنشأة الصحية.

وبينت هيئة دبي أن هذه التدابير تبدأ من منطقة الاستقبال، والتي تشمل تسجيل المرضى ونظام الانتظار.

وطالبت بأن تستوعب أماكن الانتظار عدد كبير من المتعاملين، ومن بينهم الأشخاص الأقل قدرة على الحركة أو الذين يستخدمون الكراسي المتحركة.

ودعت الهيئة إلى توفير منطقة لمراقبة المرضى عن كثب بعد الحصول على اللقاح تحسبا لأي رد فعل سلبي أو تفاعل تحسسي فوري.