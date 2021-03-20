مرور الجوف: ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بدومة الجندل

أعلن مرور منطقة الجوف اليوم السبت عن ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بمحافظة دومة الجندل، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور وذلك حسبما ذكر المرور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وفقا لـ”الرياض”

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