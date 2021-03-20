الجيش اليمني: نجحنا في استنزاف مليشيا الحوثي بمأرب

في حين تواصل ميليشيا الحوثي هجماتها وانتهاكاتها بحق اليمنيين، قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني العميد عبده مجلي إن الاستراتيجية التي يستخدمها الجيش بمأرب نجحت في استنزاف وهزيمة ميليشيا الحوثي، مؤكداً أن الانتصارات تواصلت في جبهات مأرب.

وأشار إلى أن العمليات القتالية الهجومية التي شهدتها جبهات جبل مراد والجدعان والمخدرة وصرواح وجبل هيلان والمشجح والكسارة، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، أثمرت انتصارات وتقدمات ومكاسب على الأرض.. مؤكداً بأنها ألحقت خسائر فادحة بالمليشيات الحوثية، سواء في عناصرها أو قياداتها الميدانية، كما دمرت مدفعية الجيش وعتاد وأسلحة المليشيا. وفقا لـ”العربية”

كما قال إن معارك مأرب أفقدت المليشيات الحوثية قدرتها على التقدم والقيادة والسيطرة وتحقيق أهدافها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.