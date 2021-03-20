الأردن يسجل 87 وفاة و5205 إصابات جديدة بكورونا 

سجل الأردن اليوم السبت، 87 وفاة و5205 إصابات جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 526,666 حالة، والوفيات إلى 5788 حالة.
وأشارت الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 398، فيما غادرتها 190 حالة.
وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم 6302 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 426,754 حالة.
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