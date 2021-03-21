قيادة المملكة تهنئ السيدة سامية حسن رئيسة تنزانيا

الخليج – واس: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً لجمهورية تنزانيا المتحدة. وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيدة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً لجمهورية تنزانيا المتحدة. وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامتها، ولشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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