إصابة عمران خان بكورونا بعد يومين من تطعيمه

أعلن وزير الصحة الباكستاني، فيصل سلطان، اليوم السبت، أن الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء عمران خان بكوفيد-19، وذلك بعد يومين من تلقيه التطعيم. وأضاف في تغريدة أن خان “عزل نفسه في المنزل”.

وكان خان (68 عاما) تلقى، الخميس، لقاح سينوفارم الصيني الذي تسلمت إسلام اباد مليون جرعة منه كتبرع من بكين. “وفقا لـ”العربية”

إلى ذلك، دعا مع بداية تفشي الجائحة قبل عام، مواطنيه إلى تفادي الذعر، قائلا إن “97% من المرضى تعافوا”، لكنه عاد ووبخهم بعد أشهر، محذرا من أن “الناس لا يأخذون الأمر على محمل الجد”.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال مستشار خان للشؤون الصحية، إن الزيادة الأخيرة في عدد الحالات خلال الأيام الماضية تنذر “بوضع مقلق”.

يشار إلى أن الدولة الآسيوية الفقيرة البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، كانت تجنبت في شكل كبير فرض تدابير إغلاق موسعة كالتي طبقتها عدد من الدول، واختارت اعتماد سياسات احتواء “ذكية” تتضمن إغلاق أحياء لفترات قصيرة.