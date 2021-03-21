شرطة منطقة مكة المكرمة تكشف حقيقة مقطع التحرش بامرأة في شوارع جدة

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، حقيقة مقطع الفيديو المتداول للمتحرش بامرأة أمام أحد المحال التجارية.

وقالت شرطة مكة، إن المقطع المتداول يعود لقضية باشرتها الجهات الأمنية بمحافظة جدة بتاريخ 25 يونيو 2020.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية تمكنت في حينه من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

وأثار فيديو متداول لشخص يحاول التحرش بامرأة أمام مركز تجاري في مدينة جدة السعودية غضبا عارما في المملكة، حيث دعا نشطاء إلى القبض على الشاب ومعاقبته.

ويظهر الفيديو شابا وهو يسير بين السيارات نحو امرأة منقبة، ويحاول التحرش بها ومضايقتها، ثم يهم بمغادرة المكان بعد نقاش بينه وبينها.

وينص نظام مكافحة التحرش في السعودية، الذي بدأ العمل به في عام 2018، على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة على المدانين.