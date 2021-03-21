أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في تفجير إرهابي استهدف مدنيين في مدينة سراوان بجنوب شرق البلاد، صباح اليوم الأحد.
وقال مقر القدس في القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني في بيان: "عند الساعة التاسعة والنصف (بالتوقيت المحلي)، صباح اليوم، نفذت جماعة إرهابية على صلة بالاستكبار العالمي، عملية إرهابية عمياء في إحدى ساحات مدينة سراوان، حيث أدى انفجار إرهابي إلى مقتل شخص واحد وجرح ثلاثة آخرين من المارة"، ويذكر أن هناك امرأة بين المصابين.
وشهدت مدينة سراوان، الواقعة في إقليم سيستان وبلوشسيتان المحاذي للحدود الباكستانية بجنوب شرق إيران، اضطرابات الشهر الماضي، قتل على أثرها عدد من مهربي الوقود وعناصر من قوات الشرطة في المدينة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ايران: قتيل و3 إصابات في تفجير إرهابي استهدف مدنيين في مدينة سراوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.