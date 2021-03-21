وزارة الخارجية الفلسطينية: نتنياهو ينفذ الضم يوميا دون انتظار موافقة بايدن

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو يحاول من خلال تصريحاته، إعادة بث الروح في “مُخلفات” صفقة دونالد ترمب المشؤومة وإعادتها إلى طاولة النقاشات الدائرة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أما كموضوع للمساومة الشكلية، أو لإعادة انتاج قضية الضم بأشكال جديدة وابقائها حية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن تصريحات نتنياهو جاءت في مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية، وقال فيها: “لن يحصل ضم للضفة الغربية دون موافقة بايدن”، مشددة على أن هذا التصريح مستغرب من شخص معروف بتمسكه بالاحتلال والاستيطان والضم.

وشددت الوزارة على أن المطلوب موقف أمريكي دولي واضح وصريح يعيد التأكيد على المواقف الدولية الرافضة للضم بأي شكل من الأشكال وبأية صيغة، خاصة أن ما تقوم به إسرائيل على الأرض يغلق الباب نهائيا أمام فرص تحقيق السلام، وأمام فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متواصلة جغرافيا، ذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وأوضحت الخارجية أن نتنياهو أراد من خلال تصريحاته هذه الإيحاء للمجتمع الدولي ولإدارة بايدن بأنه لن يقدم على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة دون موافقة الرئيس بايدن، وكأن عمليات الضم متوقفة وتنتظر الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية، علما أن عمليات الضم التدريجي والقضم البطيء وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة المحتلة لم تتوقف لحظة واحدة ويتم تطبيقها بشكل متصاعد في جميع المناطق المصنفة “ج”، والتي تشكل الغالبية العظمى من مساحة الضفة الغربية المحتلة دون اكتراث أو انتظار لاية موافقة أمريكية أو غيرها.

وذكرت الوزارة أن عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنيين الفلسطينيين من القدس ومن جميع أنحاء المناطق المصنفة “ج” وهدم المنازل بالجملة، متواصلة دون انتظار الموافقة الأمريكية أيضا، وبهذا التصريح يحاول نتنياهو طمأنة المستوطنين وقادتهم ومعسكر اليمين بأنه لن يتخلى عن ضم الضفة المحتلة لصالح الاستيطان الاستعماري التوسعي، وأنه الوحيد القادر على فرضه ومحاولة تمريره على أجندة العلاقات الإسرائيلية الأمريكية.

وأدانت الخارجية مواقف نتنياهو ونواياه الخبيثة التي تحاول شرعنة الضم بأي شكل كان ، مؤكدة أنها تؤسس فقط لتكريس الاحتلال والاستيطان الاستعماري ونظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة.

وأكدت الوزارة أن المجتمع الدولي لن تنطلي عليه ألاعيب نتنياهو بالألفاظ والكلمات، ولن يقع في مكائده ولن يكون ضحية حملة انتخابية دعائية تضليلية للرأي العام العالمي والقادة الدوليين.