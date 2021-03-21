“الصحة”: تطعيم أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة عن أعداد جرعات لقاح فيروس كورونا التي تم إعطائها منذ انطلاق حملة التطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بـ”تويتر”، أنه تم إعطاء أكثر من (3,000,000) جرعة من لقاح كورونا، عبر أكثر من (500) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة، داعيةالذين لم يتلقوا اللقاح بضرورة أخذ الخطوة والتسجيل عبر تطبيق صحتي.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أكدت مأمونية اللقاحات المعتمدة بالمملكة، مشددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي عقب أخذ اللقاح.