“هدف”: بوابة “سُبل” تمكن من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل

الخليج – واس: تمكن بوابة الإرشاد المهني (سُبل) التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية, وتوفر بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتطوير والإرشاد المهني للفئات المستهدفة.

وتهدف البوابة التي تحتوي على جلسات إرشاد مهني “عن بُعد” إلى الإسهام في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي بما يحقق الإنتاجية، واستكشاف المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن المستقبلية، وتوعية المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتفق مع طموحاتهم الشخصية والمهنية، والتوعية برفع ثقافة العمل وتحسين الصورة الذهنية لجميع المهن، وتحسين مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية والمهنية.

وتستهدف جلسات الإرشاد المهني “عن بُعد” في المرحلة الثانية الباحثين والباحثات عن عمل والطلاب والطالبات وموظفي وموظفات القطاع الخاص، حيث ترتكز، على توجيه الفئات المستهدفة بالخيارات التعليمية والمهنية والوظيفية المناسبة وفقاً ليمولهم المهنية واحتياجات سوق العمل.

وتساعد “سُبل” في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والإسهام في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية ونبذة عنها.

وتدعم منصة “سُبل” الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني، في إطار بناء نظام شامل يعد الأفضل من نوعه في المملكة.