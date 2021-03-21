أفغانستان تدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة تكرير البترول بالرياض بطائرات مسيرة

أدانت أفغانستان بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي تعرّضت له مصفاة تكرير البترول في الرياض بطائرات مسيرة. وأكدت في بيان لها أن افغانستان تدين جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف المملكة العربية السعودية والمدنيين والمنشآت المدنية. وجددت حكومة أفغانستان التزامها بالوقوف إلى جانب المملكة ضد كل ما يمسّ أمنها واستقرارها.

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