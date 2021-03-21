بدء حملة التطعيم ضد كورونا في الضفة الغربية

ضمن الخطوات الرامية لمكافحة فيروس كورونا في الضفة الغربية، بدأت وزارة الصحة الفلسطينية بحملة تطعيم في المستشفيات الحكومية ومديريات الصحة لمن تفوق أعمارهم 75 عاما.

وبالإضافة إلى مرضى الكلى والسرطان والكوادر الصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة كخطوة أولى قبل البدء بتطعيم المواطنين بشكل عام.

وأوضح مدير عام صحة جنوب الخليل، الدكتور عفيف العطاونة، أنه سيتم إعطاء التطعيمات تباعاً مع وصولها لمراكز التطعيم في كل محافظة، ومن ثم الانتقال إلى شرائح أخرى عقب الانتهاء من الشرائح المستهدفة حسب الكميات المتوفرة في المديرية ومراكز التطعيم.

وفي مديرية صحة جنوب الخليل، حيث يوجد عدد من كبار السن ممن تلقوا التطعيم، رصدت كاميرا “الغد” السعادة على وجوههم آملين بالتخلص من جائحة كورونا.

هذا وقد تفاقمت أعداد المصابين في فلسطين مؤخراً حتى شغلت أسرة المستشفيات بشكل كبير نتيجة سرعان انتشار فيروس كورونا.

ويطالب المواطنون الفلسطينيون الحكومة بضرورة توفير اللقاح سريعاً لشرائح المجتمع كلها.