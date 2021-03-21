محمد بن راشد يهنئ شعوب العالم بعيد النيروز

هنأ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جميع الشعوب التي تحتفل بعيد النيروز هذه المناسبة، قائلا:" متمنين لهم عامًا يعمه الخير والبركة والاستقرار.. وأن يكون هذا الربيع ربيع محبة وسلام ورخاء على الجميع بإذن الله"، وفقا لصحيفة الاتحاد.

و ترأس محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد بقصر الوطن، وأقرّ استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي.

وقال بن راشد، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء بقصر الوطن .. أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي، حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الامارات لممارسة عمله عن بعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة".

وأضاف وفقا لما نشرته صحيفة البيان، أن تقنيات العمل عن بعد اليوم نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم، قائلًا: "مع تقنيات العمل عن بعد اليوم نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم.. بالإضافة لذلك أقررنا اليوم اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات.. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية.. وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية".

وأقر تعديلات وإصلاحات تشريعية بشأن مراكز التوفيق والوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، وبشأن الوساطة لتسوية هذه المنازعات واستخدام التقنيات الرقمية في الإجراءات والمعاملات القضائية، مشيرًا سموه إلى أن القضاء والتشريعات أحد أهم القطاعات التي لا بد أن تواكب التغييرات التكنولوجية المتسارعة.

كما اعتمد نظامًا وطنيا للمركبات الهيدروجينية، وبرنامجًا وطنيًا لإدارة الطلب على الطاقة والمياه لتوحيد الجهود وخاصة في مجال ترشيد الاستهلاك والهدف زيادة الكفاءة 40٪ لأهم ثلاثة قطاعات مستهلكة للطاقة (النقل والصناعة والبناء).