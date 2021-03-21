سمو محافظ حفرالباطن يدشن أسبوع البيئة

الخليج – نايف العبيلان – حفرالباطن : دشن صاحب السمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، في ديوان المحافظة اليوم الاحد أسبوع البيئة “البيئة لنا و لأجيالنا “، الذي نظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفرالباطن .
من جهته، أوضح مدير مكتب الوزارة بالمحافظة عبدالعزيز اليوسف ، أن المكتب أعد برامج لتفعيل هذا الأسبوع على كافة الأصعدة الميدانية والإعلامية، إضافة إلى رسائل موجهة لجميع فئات المجتمع بالمشاركة مع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة .
كما قدم اليوسف شكره لسمو المحافظ لتدشينه أسبوع البيئة وكذلك المشاركة في غرس بعض الاشجار بمقر المحافظة.
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