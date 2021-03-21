محافظ الزلفي يدشن فعاليات أسبوع البيئة..

الرومي الشخصية البيئة المكرمة صحيفة الخليج الإلكترونية : دشن محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي اليوم فعاليات أسبوع البيئة الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة تحت شعار ( نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا ) بحضور وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين ومدير مكتب البيئة فهد بن عبدالله العضيب ؛ وبعدما شاهد الجميع عرضاً مرئيا لأبرز برامج مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة خلال الفترة المنصرمة لهذا العام . سلم محافظ الزلفي جائزة الشخصية البيئية لهذا العام لـ خالد بن محمد الرومي تقديرا لجهوده ومساهماته البيئية على مستوى المحافظة بدوره أوضح مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة فهد بن عبدالله العضيب خلال كلمته أهم البرامج والأنشطة التي. ستنفذ خلال هذا الأسبوع من حملات للتشجير وتنظيف المتنزهات والحدائق علاوة على الرسائل التوعوية بمختلف المنصات والوسائل بمشاركة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات البيئية والمهتمين مشددا على أهمية المحافظة على الثروات الطبيعية التي أكرمنا الله بها في هذه البلاد المباركة وأهمية تظافر الجهود في سبيل رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع كما اعتبر هذه البرامج تعكس جانبا من جهود ومبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن رؤية المملكة 2030 معربا عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي لرعايته انطلاقة الاسبوع ودعمه الدائم لكافة برامج وزارة البيئة بالمحافظة ولكل القطاعات الحكومية والقطاعين الخاص والثالث المشاركين في تنفيذ الفعاليات البيئية

هذا وقد أشاد محافظ الزلفي بالدور اللافت الذي يقوم به مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة في سبيل تعزيز مفهوم المحافظة على البيئة على مختلف الأصعدة أيضا لروح الانسجام الذي يجده من باقي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه البرامج والأنشطة التوعوية ذات الرسالة القيمة المعززة للسلوكيات السليمة في أهمية المحافظة على ثرواتنا الطبيعية ومكتسباتنا الحضارية في هذه البلاد المباركة

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