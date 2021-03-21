متحدث الصحة: هذا المانع الوحيد لأخذ لقاح كورونا

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، أن المانع الوحيد الذي تم التوصل إليه حاليا لأخذ لقاح فيروس كورونا، هو المناعة المفرطة الشديدة من نفس اللقاح فقط، لافتا إلى أن باقي الأمور لا تعتبر موانع.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة، اليوم (الأحد)، أنه بإمكان السيدة المُرضع أخذ اللقاح، ولن يؤثر اللقاح عليها ولا على الطفل الرضيع.
وأشار إلى أن أخذ اللقاحات لا يغير شيئا من إقبال الأشخاص على التبرع بالدم.
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