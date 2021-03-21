التحالف يعرض لقطات لاستهداف معدات وعناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية

عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأحد)، مشاهد تظهر استهداف معدات وعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة مأرب.
وكان التحالف شن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، هجمات تستهدف ميليشيا الحوثي الإرهابية، لإسناد الجيش الوطني والقبائل في جبهات مأرب.
وأكد التحالف فاعلية عمليات الإسناد وتأثيرها الموجع على الميليشيا الإرهابية، موضحًا أن جميع العمليات العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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