شاهد.. التحالف يدمر منظومة دفاع جوي تابعة لميليشيا الحوثي في مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع للميليشيا الحوثية في جبهة مأرب.
وأكد التحالف العربي في بيان أنه يدعم عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مدينة مأرب للتقدم وحماية المدنيين.
ونشرت الوكالة السعودية الرسمية (واس) فيديوهات من استهداف معدات وعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، التي كان التحالف قد شنّها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية لإسناد الجيش الوطني والقبائل في جبهات مأرب.
وأكد التحالف فاعلية عمليات الإسناد وتأثيرها الموجع على الميليشيا الإرهابية، مشيرا إلى أن جميع العمليات العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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