مقتل مدنيين بقصف صاروخي للفصائل ”التركمانية” على حلب 

قضى مدنيان، وأصيب العشرات جراء قصف صاروخي بالقذائف الصاروخية استهدف أحياء في مدينة حلب شمال سوريا. وقال مصدر عسكري سوري أن "المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من ‏تركيا في ريف حلب الغربي، قامت باستهداف المدنيين في بعض أحياء حلب (الفردوس‏- الصالحين) ما أدى إلى استشهاد مدني وجرح آخرين.

من جهته، نقل مراسل "سبوتنيك" في حلب عن مصادر محلية أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى مدنيين اثنين أحدهما رجل مسن.

وأضاف، أن عشرات الجرحى وصلوا إلى مشفيي الرازي والجامعة لتلقي العلاج بعد تعرض أحياء الفردوس والصالحين على الأطراف الجنوبية للمدينة، لقصف صاروخي من اتجاه مدينة "دارة عزة" التي ينتشر فيها الجيش التركي ومسلحي المجموعات "التركمانية" الموالية له، بريف المحافظة الغربي.

وقالت مصادر طبية لـ"سبوتنيك": إن "بعض الإصابات التي وصلت إلى مشفيي الرازي والجامعة في حالة حرجة، ما يرجح ارتفاع عدد القتلى خلال الساعات القادمة".

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