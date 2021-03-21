سوريا: طائرات روسية تقصف مناطق سورية قرب الحدود التركية

الخليج – رويترز: قصفت طائرات روسية مساء اليوم الأحد مناطق قريبة من بلدات كثيفة السكان ومخيمات بشمال غربي سوريا قرب الحدود التركية، في أول هجوم من نوعه هذا العام، حسب ما أكده شهود ومصادر في المعارضة.
وقالت المصادر لوكالة “رويترز” إن الطائرات قصفت هدفاً قرب معبر حدودي وعلى مشارف بلدة سرمدا بمحافظة إدلب، في حين أصاب صاروخ أرض أرض قرية قرب الحدود مع تركيا. ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع ضحايا.
من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “طائرة حربية روسيةنفذت غارات على معمل الغاز ومحيطه التابع لشركة وتد ومبنى وكازية في محيط مدينة سرمدا الحدودية مع لواء إسكندرون بريف إدلب”.
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