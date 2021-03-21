الجيش اليمني يسيطر على مواقع هامة والتحالف يستهدف الميليشيات في مأرب

حرر الجيش اليمني، اليوم الأحد، مواقع هامة في جبهتي الكسارة والمشجح في محافظة مأرب، عقب هجوم عنيف شنه على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله، إن عناصر “الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنوا هجوماً قوياً على مواقع الميليشيات الحوثية في الكسارة والمشجح، تمكنوا من خلاله تحرير مواقع مهمة في جبهة الكسارة والمشجح، وكبدوا الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات”، مشيراً إلى أن العملية العسكرية في تلك الجبهتين “تسير بحسب ما هو مخطط لها من قبل قيادة الجيش”. وفقا لـ”العربية”
وأشاد المصدر بدور طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في مساندة الجيش الوطني، مؤكداً أن طيران التحالف تمكن من تدمير 12 آلية عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في جبهة الكسارة شمال غرب مدينة مأرب.
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