البرهان: قواتنا لن تتراجع عن مواقعها داخل الحدود السودانية مع إثيوبيا 

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن القوات السودانية لن تتراجع عن مواقعها داخل الحدود السودانية مع إثيوبيا.

وأشار البرهان لدى مخاطبته اليوم، ضباط وضباط صف وجنود منطقة بحري العسكرية، اليوم الأحد إلى أن عقيدة القوات المسلحة وتسليحها قائم بالأساس على الدفاع وليس الهجوم والاعتداء، متهما إثيوبيا بنقض العهود والمواثيق التي أبرمتها مع السودان في السابق، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

كما حيّا البرهان القوات المسلحة المنتشرة في ربوع البلاد، وخص بذلك القوات المسلحة المرابطة على حدود السودان الشرقية، لافتا إلى أن القوات المسلحة بتكوينها القومي تشكل نموذجا لتكوين الشعب السوداني بكل أطيافه.

وبشأن الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق سلام السودان، رحب الفريق أول ركن البرهان بقوات حركات الكفاح المسلح ودعاها للانضمام للقوات المسلحة، مؤكدا استعداد القوات المسلحة لاستيعابها، مشيرا إلى أن الدمج في القوات المسلحة يخضع لأسس محددة من بينها التوزيع العادل للفرص بين أقاليم السودان وفقا لنسبة السكان، فضلا عن المعايير العالمية للاستيعاب في الجيوش، وأشار إلى أن نهاية الفترة الانتقالية ستشهد دمج كل القوات في جيش موحد.

ودعا رئيس مجلس السيادة القوى السياسية بالبلاد للإسراع في إكمال هياكل الفترة الانتقالية ممثلة في المجلس التشريعي الانتقالي وتشكيل المحكمة الدستورية للسير قدما في تطبيق وترسيخ شعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة.

وقال "إننا نعمل مع شركاء الفترة الانتقالية لتجاوز التحديات الراهنة، ومع الجهاز التنفيذي لتطبيق الإصلاحات اللازمة للوصول إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي بالبلاد".