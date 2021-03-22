بالفيديو.. التحالف: تدمير ورش تجميع الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات بصنعاء

الخليج – واس: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس الأحد، أنه دمر عددا من الورش التابعة لميليشيات الحوثي، التي يتم بها تجميع الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات من دون طيار، بمعسكر سلاح الصيانة في صنعاء.

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