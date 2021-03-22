اعتقال 11 ”داعشيا” في نينوى بالعراق

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، اعتقال 11 عنصرا من تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من محافظة نينوى بشمال البلاد، التي كانت "عاصمة الخلافة" بالنسبة للتنظيم.
وذكر بيان للجهاز أن "أحد الإرهابيين كان يعمل بصفة مقاتل في ديوان الجند، فيما توزعت مهام الآخرين بديواني الغنائم والحسبة ضمن ما يسمى بولايتي نينوى ودجلة الإرهابيتين".
وأضاف: "تم تدوين اقوال المتهمين أصوليا بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلا عن مواجهة واستهداف القوات الأمنية بالعبوات أثناء معارك التحرير".
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