الصين تدين الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة

الخليج – واس: دانت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، الهجمات على المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية. وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في مؤتمرها الصحفي اليومي: إن بلادها تدين الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة​​​.

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