إغلاق 4مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا

الخليج – واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 4 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 43 يوماً 336 مسجداً تم فتح 326 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة هي مسجدان في منطقة الرياض، ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الشرقية.
وأشارت إلى إعادة فتح 7 مساجد ثلاثة بمنطقة الرياض ومسجد في مناطق (عسير ونجران والحدود الشمالية والشرقية)، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.
وحثت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد ومن ذلك إحضار السجادة ولبس الكمامات وتحقيق التباعد الجسدي لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.
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