فهد العثيمين من شاب عصامي طموح إلى صاحب أكبر ورشة للديزل في عنيزة

الخليج – حسان الطريقي : حصل فهد عبدالله سليمان العثيمين على جائزة الشباب العصاميين وفاز بالمركز الأول في المجال الخدمي عام ١٤٣٢ ھ من غرفة القصيم واستلم الدرع من سمو أمير منطقة القصيم د.فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وكان التكريم محفز له وساهم في اصراره وافتتح في البداية مركز حرارة لإصلاح اديترات المركبات وحل مشاكل الحرارة وتطور في العمل حتى افتتح أكبر ورشة لإصلاح المركبات من كهرباء ومشاكل حرارة وميكانيكا حتى توصل إلى تبديل مكائن السيارات من بنزين إلى ديزل وإصلاح جميع مشاكل سيارات الديزل.

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