مستجدات “كورونا”.. تسجيل 4 وفيات و404 إصابات جديدةوشفاء 387 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين) تسجيل 404 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 385424 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6613 حالات وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 387 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 374799 حالة، لافتة إلى أن هناك 4012 حالة نشطة حالياً، من بينها 595 حالة حرجة.