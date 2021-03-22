“التحالف”: وقف إطلاق النار باليمن مشروط بقبول المبادرة من كافة الأطراف

أكد المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن وقف إطلاق النار باليمن، مشروط بقبول المبادرة من كافة الأطراف.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين بحضور وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن المبادرة التي طرحت تتضمن وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي.

وأضاف المالكي، أن التحالف يدعم الجيش اليمني في كافة الجبهات ونبحث إنهاء الصراع، ونأمل أن تقبل جميع الأطراف مبادرة المملكة بشأن اليمن وأن يتم تحكيم العقل وإسكات السلاح.

وأشار المتحدث إلى أن المملكة تتعامل مع الانتهاكات الحوثية بحكمة وشجاعة، ولديها الحق الكامل في حماية أمنها ومقدراتها.