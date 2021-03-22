فلسطين: قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من العيسوية

الخليج – واس: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم شابين فلسطينيين من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة .

وقالت مصادر محلية في البلدة : إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين منصور محمود قرب هداسا في العيسوية، وأحمد هيثم محمود من محطة وقود بالبلدة.

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