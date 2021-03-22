المنظمة العربية للهلال الأحمر: مبادرة المملكة تجسيد لجهودها لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني

الخليج – واس: رحبت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ” آركو ” بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحلّ سياسي شامل في اليمن، من خلال اتخاذ عدد من الخطوات تتضمن, الوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء لعدد من الرحلات، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وثمن أمين عام المنظمة العربية الدكتور صالح بن حمد التويجري في بيان صادر عن المنظمة اليوم , هذه المبادرة النبيلة التي تجسد الجهود المخلصة للمملكة وحرصها الدؤوب على التوصل لتسوية شاملة في اليمن تُنهي المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، وفي ذات الوقت العمل على تهيئة الأجواء المناسبة لاستئناف تفعيل الحراك السياسي؛ من أجل التوصل إلى حلّ شامل لحرب اليمن، داعيا كل الأطراف اليمنية إلى التفاعل والتجاوب مع المبادرة السعودية حقنا لدماء الشعب اليمني الشقيق ودعما لجهود إحلال السلام في اليمن.

وأضاف الدكتور التويجري أن هذه المبادرة تأتي في الوقت المناسب لوقف اقتتال الأطراف المتنازعة داخل اليمن واستمرار الحراك الإنساني لتعزيز الاستجابة الإنسانية في اليمن؛ سائلا الله عزّ وجلّ أن يوفق جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في إعادة السلم والأمان والاستقرار في اليمن الشقيق؛ وأن تعمل الأطراف المتنازعة في اليمن على تفعيل لغة الحوار من أجل وقف جميع عمليات الاقتتال ودعم السلم في البلاد.

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