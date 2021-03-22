الحريري يتهم ميشال عون بتوزيع جدول ”لا يمت بصلة” إلى ما أرسل...

اتهم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بتوزيع جدول "لا يمت بصلة" إلى ما أرسله الرئيس ميشال عون له يوم أمس.
وقال الحريري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: "نأسف للمغالطات التي تضمنها بيان رئاسة الجمهورية ونكتفي بالتأكيد أنه منذ تكليف الحريري وبدء اجتماعاته مع الرئيس عون كان رئيس الجمهورية يصر في كل اجتماع على التمسك بحصوله على الثلث المعطل، وهذا الأمر لم يتغير من البداية وحتى اليوم، وهو ما بات معروفا لدى كل اللبنانيين".
وأضاف: "إلا أن الأمر المستغرب وغير المقبول أن تعمد المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلى توزيع جدول لا يمت بصلة إلى ما أرسله فخامة الرئيس عون للرئيس الحريري أمس، زاعمة أنه الجدول المرسل. واحتراما لعقول اللبنانيين ننشر الأوراق كما وصلت بالأمس من رئيس الجمهورية للرئيس الحريري".
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