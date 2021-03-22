السعودية ترصد ارتفاعا طفيفا للإصابات الجديدة بكورونا وعدد الحالات النشطة يتجاوز 4...

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مع رصد 4 وفيات ناجمة عن المرض، بينما تجاوز مؤشر الحالات النشطة نقطة 4 آلاف.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 404 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 385424 إصابة.

واستقر مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية عند مستوى أدنى بكثير من أعداد صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة، وبلغ هذا العدد 381 في 18 مارس، و391 في 19 مارس، و382 في 20 مارس، و367 في 21 مارس.

ومع ذلك تواجه السعودية ارتفاعا تدريجيا في عدد الحالات النشطة التي ازدادت من 3999 الأحد إلى 4012 الاثنين، بينما يبلغ عدد الإصابات الحرجة 595 حالة.

وأفادت وزارة الصحة برصد 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 6 حالات يوم 18 مارس و5 في 19 مارس و6 في 20 مارس و7 في 21 مارس، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6613 متوفيا.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 374799 شخصا، بعد تسجيل 387 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، لتعتمد لاحقا كذلك لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية.