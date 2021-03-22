الأمم المتحدة: نرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

رحَّبت الأمم المتحدة بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حلّ سياسي شامل.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي “إن الأمم المتحدة ترحب بالدعم السعودي لجهود الأمم المتحدة”، مضيفا أن المبعوث المبعوث الخاص مارتن غريفيث يعمل على ضمان وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء أمام حركة الطيران مما يسمح بدخول الوقود والسلع الإضافية في نفس اليوم إلى الميناء واستئناف العملية السياسية لإنهاء الصراع. وفقا لـ”الرياض”
وأكد المتحدث الأممي على ضرورة بذل كل جهد ممكن لإنهاء الصراع ومعاناة الشعب اليمني “اذ تتطلع الأمم المتحدة إلى مواصلة العمل مع كافة الاطراف لتحقيق هذا الهدف”.
وأشار حق في الايجاز الصحفي اليومي، إلى زيارة المنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ، ديفيد جريسلي ، في عطلة نهاية الأسبوع الذي اطلع بشكل مباشر لتأثير الاعمال الحوثية العدائية على الأوضاع الإنسانية في مأرب حيث التقى السيد جريسلي بالمسؤولين، والشركاء الإنسانيين العاملين على الأرض، كما زار موقعين للنزوح حيث التقى بالنازحين وأفراد المجتمع، يشار الى ان اعمال القتال المتجددة التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية فقد افضت الى نزوح ما يصل إلى 15000 شخص منذ أوائل فبراير، معظمهم يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر للغاية بحسب تأكيد الأمم المتحدة.
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