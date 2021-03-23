سلطنة عمان ترحب بالمبادرة السعودية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن‎

رحبت سلطنة عمان بالمبادرة التي أعلنتها السعودية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن. ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قالت السلطنة إنها ستستمر في العمل مع المملكة والأمم المتحدة والأطراف اليمنية المعنية بهدف تحقيق التسوية السياسية المنشودة التي تعيد لليمن أمنه واستقراره وبما يحفظ أمن ومصالح دول المنطقة.

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