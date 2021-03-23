وفاة واحدة و450 إصابة جديدة بكورونا والبدء باتخاذ إجراءات صارمة فى غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة و450 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 106 حالات جديدة، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 141 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 75 حالة.

وحذرت الوزارة، من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بصورة ملفته، مشددة ان قطاع غزة يمر بالمرحلة الثانية من الوباء جديدة وهي مرحلة خطيرة، تزدادُ فيها الإصابات بشكلٍ متسارع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، إنه يجري الآن مراجعة كافة الإجراءات التي تتناسب مع الحالة الوبائية ومواجهة الفيروس الذي بدء بالتفشي من جديد في القطاع، ويتم قراءة الأرقام ومتابعتها بشكل مستمر من قبل اللجان المختصة، لتحديد طبيعة وشكل هذه الموجة الجديدة.

وأكد القدرة، أن الوزارة لم تسجل إلى الآن أي إصابات بالطفرات المتحورة، محذرا من أن قطاع غزة ليس بمنأى عن تلك التحولات التي يشهدها العالم أو الدول المحيطة.

من جهته، دعا رئيس شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، إلى الاسراع في مراجعة الإجراءات بشكل تدريجي وبخاصة تلك التي لا تؤثر كثيرا على الواقع الاقتصادي، حتى لا نذهب تجاه إجراءات أكثر تشددا بعد فوات الآوان في ظل إمكانيات صحية نعلمها جميعا وكميات مطاعيم قليله لا تفي بالمطلوب مع تقديرنا بالطبع لجهود الواقم الطبية يعطيهم العافية.

وقال رئيس المكتب الإعلام الحكومي، سلامة معروف، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن هناك زيادة واضحة في أعداد المصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة، وهذا يدق ناقوس خطر، مشددا على أن الجهات المختصة بدات بتنفيذ إجراءات أكثر صرامة كما تقوم بدراسة اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة ازدياد الاصابات قد تصل لحد الإغلاق.

وأوضح معروف أنه لم يثبت حتى اللحظة وجود الطفرة الجديدة المتحورة بين المصابين بفيروس كورونا داخل قطاع غزة، داعياً الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلي ضرورة مساندة الجهات الحكومية في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وخاصة المتضررين من وباء كورونا.

وذكرت الوزارة، أن العدد الاجمالي للمصابين بلغ 59780 اصابة، والحالات النشطة 3443 حالة، والمتعافين 55748 حالة، فيما بلغت إجمالي الوفيات 589 حالة وفاة.