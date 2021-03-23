ترحيب عربي وإسلامي واسع بمبادرة المملكة للتوصل إلى حل سياسي شامل في...

أكدت الإمارات العربية المتحدة دعمها الكامل لمبادرة المملكة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وعدّ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي هذه المبادرة فرصة ثمينة لوقف شاملٍ لإطلاق النار في اليمن، وتمهيد الطريق نحو حل سياسي دائم.

وحث المجتمع الدولي على تضافر الجهود لالتزام كافة الأطراف بهذه المبادرة ووقف إطلاق النار.

ونوه وزير الخارجية الاماراتي بالدور المحوري للمملكة في تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة والتوصل إلى حل سياسي وتسريع جهود إنهاء الأزمة اليمنية، مشددا على ضرورة الاستجابة لهذه المبادرة وتكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

وأكد التزام دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار.

كما رحبت السودان بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية وذلك بإعلان وقف إطلاق النار الشامل تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية دعمها للمبادرة التي تبين حرص المملكة على استقرار اليمن وجميع دول الإقليم والمنطقة، مثمنةً عالياً البنود التي تضمنتها المبادرة.

وناشدت، المجتمع الإقليمي والدولي لدعم مبادرة المملكة العربية السعودية، معربةً عن أملها في أن تجد المبادرة القبول من الأطراف اليمنية كافة بما يحقق الحل الجذري للأزمة اليمنية.

وفي سياق متصل، رحبت جمهورية جيبوتي بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، معبرةً عن أملها في أن تتجاوب الأطراف اليمنية بشكل إيجابي وبناء مع المبادرة التي تعكس الرغبة الصادقة للمملكة، بما يحقن دماء الشعب اليمني ويدعم مساعي إحلال السلام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

ودعا عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، المجتمع الدولي إلى دعم مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأشاد بدور المملكة الريادي في مجال الحفاظ على السلم الإقليمي، وسعيها الدؤوب لاستعادة الأمن الاستقرار في اليمن ورفع المعاناة عن شعبه.

كما رحبت باكستان بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وعدّت وزارة الخارجية الباكستانية المبادرة بأنها خارطة طريق شاملة لإنهاء الأزمة اليمنية, مؤكدة دعمها وتضامنها الكامل مع المملكة في جهودها.

وحث البيان الأطراف اليمنية على الانخراط في حوار هادف لإنهاء الأعمال العدائية من أجل إنقاذ حياة الآلاف من الأبرياء وضمان السلام والاستقرار الإقليميين.